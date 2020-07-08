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В Бресте для «Саши 3%» прозвучала сирена

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  • 8.07.2020, 7:51
  • 6,685
В Бресте для «Саши 3%» прозвучала сирена

Беги, Саша, беги.

Вчера в Беларуси прошел пятнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

В Бресте во время Флешмоба солидарности для «Саши 3%» прозвучала сирена.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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