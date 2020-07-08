Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ 5 8.07.2020, 7:59

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Указ опубликовал президент страны Владимир Зеленский.

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, подписанного 5 декабря 2012 года в Ашхабаде", – говорится в документе.

Зеленский поручил МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из указанного соглашения.

В тексте документа Зеленский ссылается, в частности, на ст. 8 соглашения, согласно которой каждый его участник имеет право выхода, уведомив о своем намерении не позднее чем за шесть месяцев до даты выхода.

23 января Кабинет Министров Украины по инициативе Минэкономразвития и торговли прекратил действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

8 ноября 2019 года Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств – участников СНГ.

24 апреля 2019 года Кабмин Украины прекратил действие Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и Соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы экономического союза в рамках СНГ.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявлял 6 февраля, что Украина вышла из координационных органов СНГ.

Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко 12 февраля сообщила, что Украина проводит инвентаризацию 236 договоров, заключенных в рамках СНГ.