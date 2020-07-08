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Президент Бразилии, который не верил в COVID-19, заболел коронавирусом

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  • 8.07.2020, 8:40
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Президент Бразилии, который не верил в COVID-19, заболел коронавирусом
Жаир Болсонару
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Тест дал положительные результаты.

Президент Бразилии Жаир Болсонару официально подтвердил в телеинтервью, что заразился коронавирусом, сообщает currenttime.tv.

По его словам, он сделал тест в понедельник, когда у него резко поднялась температура и появились другие симптомы. Сейчас, по его словам, он чувствует себя хорошо.

Объявив о своем заражении журналистам, Болсонару снял маску и отошел от репортеров на несколько шагов.

Болсонару ранее неоднократно преуменьшал риски, связанные с коронавирусом. В марте он заявлял: "Из того, что я видел до сих пор, есть другие виды гриппа, которые убили больше людей, чем этот коронавирус".

Также он был против жесткого карантина в стране, несмотря на эпидемию, и требовал от глав регионов ослабить карантинные ограничения, утверждая, что они наносят ущерб экономике. Не далее как в понедельник Болсонару смягчил правила в отношении обязательного ношения масок.

Бразилия остается одной из наиболее затронутых эпидемией стран мира. По состоянию на понедельник, от COVID-19 в Бразилии умерли 65 тысяч человек, а число зараженных превысило 1,6 млн. Больше больных только в Соединенных Штатах Америки, однако к ним и Бразилии стремительно приближается Индия.


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