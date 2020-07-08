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В подводных «городах» впервые нашли технологии древней цивилизации

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  • 8.07.2020, 8:49
  • 10,429
В подводных «городах» впервые нашли технологии древней цивилизации
Иллюстрационное фото

Загадочные люди жили там около 12 тысяч лет назад.

Ученые впервые обнаружили в затопленных пещерах восточной части полуострова Юкатан следы добычи красной охры, ценного природного красителя, древними жителями Америки. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances (перевод - lenta.ru).

Археологические свидетельства, включая примитивные технологии добычи охры, были найдены дайверами, которые совершили почти сотню погружений и провели под водой более 600 часов. Результаты исследования показали, что местные жители проводили разведку в пещерах и добывали краситель в период от 12 до 10 тысяч лет назад, за восемь тысяч до появления цивилизации майя. Сейчас эти пещеры затоплены из-за повышения уровня моря.

Находки включают в себя слои красной охры, ямы для ее извлечения, инструменты для копания, мусор, указатели для ориентирования, а также каменные очаги, в которых сжигалась древесина для получения угля. Хотя исследователи не знают точно, для чего применялся краситель, предполагается, что он служил антисептиком, солнцезащитным средством или применялся в борьбе с вредителями. Кроме того, его могли использовать в ритуальных целях или для создания художественных образов.


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