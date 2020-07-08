Видеофакт: Жители Молодечненского района в шоке от последствий дождя 4 8.07.2020, 9:33

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Что-то странное выпало с осадками.

Жители Молодечненского района Минской области в шоке от последствий дождя, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Это видео снято в деревне в 10 километрах от Молодечно, - пишет читатель канала. - Прошел дождь, после которого вчера жители деревни обнаружили вот такое на всех поверхностях. Что-то странное выпало с осадками. Люди - в шоке.

Черная сажа - на листьях овощных культур, повсюду».

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