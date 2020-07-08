Видеофакт: Жители Молодечненского района в шоке от последствий дождя

Видеофакт: Жители Молодечненского района в шоке от последствий дождя4
- 8.07.2020, 9:33
- 7,492
Что-то странное выпало с осадками.
Жители Молодечненского района Минской области в шоке от последствий дождя, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Это видео снято в деревне в 10 километрах от Молодечно, - пишет читатель канала. - Прошел дождь, после которого вчера жители деревни обнаружили вот такое на всех поверхностях. Что-то странное выпало с осадками. Люди - в шоке.
Черная сажа - на листьях овощных культур, повсюду».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.