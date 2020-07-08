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Помпео объявил о новых санкциях для китайских чиновников

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  • 8.07.2020, 9:34
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Помпео объявил о новых санкциях для китайских чиновников
МАЙК ПОМПЕО
ФОТО: REUTERS

Ограничительные меры будут приняты из-за Тибета.

США введут визовые ограничения для некоторых китайских чиновников, потому что Китай препятствует поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов, а также журналистов и туристов из США, заявил госсекретарь Майк Помпео, сообщает «Голос Америки».

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для чиновников правительства КНР и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые в значительной степени участвовали в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы», - отметил Помпео в своем заявлении.


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