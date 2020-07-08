Токсичные долги белорусских банков накапливаются 2 8.07.2020, 9:37

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Власти не знают, что делать.

У белорусских властей вошли в привычку отсрочки и рассрочки проблемных кредитов и займов госпредприятиям. Все эти телодвижения не меняют ситуацию к лучшему, так как работа по списанию не затрагивает причину образования финансового «яда», пишет banki24.by.

На 1 июня доля необслуживаемых активов банков составила 5,7%, хотя в начале года была равна 4,6%. 19 июня председатель правления Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что по расчетам НБРБ до конца года уровень «токсичных» активов достигнет 7%. Пороговая величина «токсичности» определена в основных направлениях денежно-кредитной политики — она равна 10%.

При этом на 1 апреля доля необслуживаемых среди валютных активов предприятий, которые выдали госбанки, составляла 9,99%. Данный вид активов формирует основную массу проблемных и несет наибольшие угрозы системе. Судя по всему, в этом сегменте (валютные кредиты госсектора) доля необслуживаемых активов пересечет «красную линию» задолго до 31 декабря.

Опасения по росту необслуживаемых активов уже сказываются на потребительском кредитовании. Банки опасаются раздавать кредиты направо и налево, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта.

К 1 июня объем необслуживаемых активов составил 3,695 млрд BYN. Главную часть таких активов образуют просроченные кредиты. По информации статорганов, на 1 мая сумма просроченных кредитов и займов крупных и средних предприятий достигла 2,903 млрд BYN.

Основными точками возникновения проблем являются промышленность (1,739 млрд BYN), сельское хозяйство (468,7 млн BYN), оптовая торговля (329,7 млн BYN) и строительство (227,3 млн BYN). Внутри промышленности Беларуси главными «токсичными» должниками выступают пищепром (693 млн BYN), производство неметаллических минеральных продуктов (289,8 млн BYN), деревообработка и целлюлозники (175,8 млн BYN), машиностроение (161,6 млн BYN) и производство транспорта и оборудования (131,5 млн BYN).

В региональном срезе по сумме просрочки лидирует Минская область (848,7 млн BYN). В этой области лидерами по «плохим» долгам являются Минский (258,9 млн BYN) и Борисовский (176,6 млн BYN) районы. В Минском районе «мусорные» обязательства связаны с торговлей, в Борисовском — с промышленностью. Еще 689,9 млн BYN кредитов и займов просрочены по уплате в Гомельской области.

В Гомеле сконцентрированы 172,1 млн BYN просрочки, в Светлогорском районе — 111,6 млн BYN. В обоих случаях много долгов накопила тамошняя промышленность.

В Могилевской области просроченные кредиты и займы составили 376,6 млн BYN, в Витебской — 368,7 млн BYN, в Брестской — 332,4 млн BYN, в Гродненской — 103,6 млн BYN, в Минске — 183 млн BYN.