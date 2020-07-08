«Включил «Перемен» Цоя для всего тренажерного зала - все в восторге!» 2 8.07.2020, 9:59

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История о Флешмобе солидарности в Бресте.

Диалог участников чата «Брест 97%» в телеграме опубликовал канал «Баста!»:

- Я в тренажерном зале сейчас работаю. Музыкой я управляю. Меня люди поймут если я включу?

- Еще как!

Включил! Виктор Цой, «Мы ждем перемен», vini remix. Все в восторге!

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!