Дмитрий Колдун: Мог кого-то заразить на концерте 4 8.07.2020, 10:22

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Певец пел на открытии фонтана, где были Лукашенко и Греф.

Певец Дмитрий Колдун попал в больницу с Covid-19. Он пел на открытии фонтана, где был и Лукашенко, сообщают «Салідарнасць» и «Комсомольская правда».

У жены певца также выявлен коронавирус.

В соцсети Дмитрий Колдун поделился кадрами, на которых облачен в больничный халат и маску. Он прогуливался на участке у больницы.

Певец рассказал, что сначала у него поднялась температура. Он не придал симптомам должного значения. Краткосрочное домашнее лечение результатов не дало. Вместе с супругой Викторией артист на всякий случай сдал тест на коронавирус. Уже в больнице у пары был выявлен Covid -19.

Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции в легкие, и, как следствие, избежать осложнения в виде пневмонии. А вот супруга звезды пока отправлена домой на карантин под наблюдением врачей, у нее заболевание проходит бессимптомно.

Дмитрий не знает, где он мог заразиться коронавирусом, но выступление на торжественном открытии мультимедийного фонтана в парке Янки Купалы 3 июля было самым массовым событием у артиста за последнее время. На торжественном открытии мультимедийного фонтана присутствовал Лукашенко, глава Сбербанка РФ Герман Греф, выступали певец Юзари, группа VAL, Денис Мацуев, Анастасия Москвина.

— Не знаю был ли я болен уже, выступая на открытии, или там подхватил коронавирус. Поэтому сейчас переживаю, что мог кого-то там заразить. Все это время пандемии я старался носить маску в общественных местах, но как она поможет, если почти все ходят без масок? – отметил певец.