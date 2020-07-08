Украина обновила рекорд по экспорту зерновых

Украина обновила рекорд по экспорту зерновых1
- 8.07.2020, 10:24
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За счет чего выросли показатели?
По результатам 2019/2020 маркетингового года Украина поставила на внешние рынки рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.
Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн, сообщил информационно-аналитический портал АПК Украины со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн. Из них:
пшеница и смесь пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн;
ячмень - 5,08 млн тонн;
рожь - 8,2 тыс. тонн;
кукуруза - 30,3 млн тонн;
другие зерновые и зернобобовые - 791 тыс. тонн.
Украина экспортировала 334,2 тыс. тонн муки, в частности 331,7 тыс. тонн пшеничной муки или смеси пшеницы и ржи (меслина) а также 2,5 тыс. тонн муки других зерновых культур.