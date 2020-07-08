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Исследование: люди не могут заранее описать идеального партнера

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  • 8.07.2020, 10:25
Исследование: люди не могут заранее описать идеального партнера

Наши мечты о второй половинке имеют мало общего с реальными личными потребностями.

Ученые рассказали, что люди могут описать своего идеального партнера не точнее, чем это сделал бы любой незнакомец. В действительности наши мечты о второй половинке имеют мало общего с реальными личными потребностями. Этому посвящено исследование американских психологов, опубликованное в The Journal of Experimental Social Psychology, пишет журнал «Нож».

В ходе исследования более 700 человек рассказали о трех самых важных качествах, которые они хотели бы видеть в своих партнерах. После этого они перечисляли ряд знакомых, к которым могли бы испытать романтические чувства. На первый взгляд, участники действительно проявляли больший интерес к тем, кто обладал заявленными ими качествами.

Ученые дополнительно попросили людей оценить, в какой степени выбранные знакомые обладают качествами, которые называли другие случайные участники эксперимента. Почти все соглашались, что эти характеристики хорошо их описывают. То есть в конце концов люди просто желают партнеров, которые обладают какими-то стандартными положительными качествами, но не могут точно их описать.

Результаты исследования показывают, что не очень практично проводить много часов на сайтах знакомств в поисках идеальной пары. Ученые предлагают не быть заранее слишком придирчивыми, потому что в реальности мы сами не очень понимаем, чего хотим.


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