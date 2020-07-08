закрыть
8 июля 2020, среда, 11:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Специалисты рассказали, как не заразиться COVID-19 в офисах, транспорте и закрытых помещениях

1
  • 8.07.2020, 10:49
  • 1,322
Специалисты рассказали, как не заразиться COVID-19 в офисах, транспорте и закрытых помещениях

Какие меры предосторожности следует предпринять?

"Научные исследования показывают, что основные очаги заражения находятся в замкнутых пространствах. Какие меры предосторожности следует предпринять?" - пишет журналистка Le Figaro Анн-Лор Фремон (перевод - inopressa.ru).

"Наступило лето, стало теплее, и снова встал вопрос об использовании кондиционера в период пандемии. Тем более, что закрытые помещения, судя по всему, особенно способствуют распространению Sars-CoV-2, как это уже наблюдалось в отношении других коронавирусов, таких как Sras. Так, исследование, проведенное в Китае, показало, что из 318 кластерных вспышек коронавирусной инфекции, выявленных в 120 городах, только одна произошла на открытом воздухе, то есть предполагается, что "совместное использование внутреннего пространства представляет собой серьезную опасность заражения", - говорится в статье.

"(...) Множество случаев подтверждают гипотезу о том, что в ограниченном пространстве распространению вируса может способствовать воздушный поток. Вирус может передаваться не только через крупные капли, которые мы выделяем при чихании, но также и путем распыления мельчайших частиц, которые мы испускаем, когда говорим или просто дышим. Они более летучие и способны перемещаться на большие расстояния. Сегодня предметом дебатов становится передача Sars-CoV-2 по воздуху. По информации The New York Times, 239 ученых в начале июля в открытом письме призвали Всемирную организацию здравоохранения изменить свою позицию по данному вопросу, чтобы признать возможность передачи вируса через мельчайшие частицы в воздухе. До сих пор ВОЗ утверждала, что таких доказательств недостаточно", - передает автор статьи.

"В документе, опубликованном 22 июня, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) напоминает, что хотя риск и ограничен, но "во внутренних помещениях воздушный поток, создаваемый кондиционерами, может способствовать распространению капель, которые зараженные люди выделяют на более дальние расстояния"... а также и то, что "эти системы вентиляции/кондиционирования могут играть дополнительную роль в снижении передачи вируса путем увеличения скорости обновления воздуха".

"Таким образом, подобные цепочки заражений требуют предусмотрительности: органы здравоохранения, а также специалисты данного сектора сформулировали несколько рекомендаций по использованию кондиционеров и вентиляторов", - отмечается в статье.

"А именно, будь то дома или в офисе, для обновления воздуха рекомендуется "регулярное проветривание путем открытия настежь створок или окон, по крайней мере, на 10-15 минут два раза в день". Проветривание рекомендуется продолжать также в периоды незанятости зданий", - говорится в публикации.

"Личные вентиляторы дома не вызывают никакого беспокойства. С другой стороны, в небольших коллективных пространствах не рекомендуется использовать вентилятор, когда присутствует несколько человек, потому что они способствуют распространению мельчайших частиц, перемешивая воздух", - пишет Le Figaro.

"(...) По поводу индивидуальных систем кондиционирования воздуха в домах можно сказать, что "большинство из них имеют стандартные, довольно грубые фильтры, которые не улавливают бактерии или вирусы", - поясняет Кристель Молле, президент стратегического комитета по холоду и кондиционированию воздуха Uniclima, объединения отраслей тепловой, гидравлической и холодильной промышленности. Поэтому необходимо помнить о необходимости регулярного проветривания", - отмечает издание.

"(...) Для систем коллективного кондиционирования воздуха есть несколько вариантов, как объясняет Кристель Молле: "В высотных зданиях, высота которых превышает 30 метров, есть диффузоры, размещенные на подвесных потолках, которые всасывают или продувают воздух, и текущие рекомендации состоят в том, чтобы отрегулировать их полностью на "подачу свежего воздуха".

"(...) В самолетах есть главное преимущество: это использование - как в медицинских учреждениях - более дорогих HEPA-фильтров (высокоэффективное удержание частиц), они эффективны против коронавирусов, таких как Sars-CoV-2. В салоне воздух часто меняется, выдувается сверху вниз к ногам пассажиров. "Циркуляция воздуха и уровень фильтрации оптимальны", - заявил один из представителей Uniclima.

"В поездах все зависит от модели, но в скоростных поездах есть системы, позволяющие подавать свежий воздух (кроме случаев, когда поезд проходит через туннель), объясняет Кристель Молле. (...) В метро диффузоры часто размещаются на потолке в середине поезда, а всасывание производится сбоку. Таким образом, по логике, лучше не прижиматься к стеклам, чтобы не оказаться в конце циркуляции потока воздуха", - указывает издание.

"Во всех случаях органы здравоохранения напоминают, что в замкнутом пространстве ношение маски позволяет ограничить выброс инфекционных капель", - резюмирует журналистка.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш