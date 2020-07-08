Специалисты рассказали, как не заразиться COVID-19 в офисах, транспорте и закрытых помещениях 1 8.07.2020, 10:49

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Какие меры предосторожности следует предпринять?

"Научные исследования показывают, что основные очаги заражения находятся в замкнутых пространствах. Какие меры предосторожности следует предпринять?" - пишет журналистка Le Figaro Анн-Лор Фремон (перевод - inopressa.ru).

"Наступило лето, стало теплее, и снова встал вопрос об использовании кондиционера в период пандемии. Тем более, что закрытые помещения, судя по всему, особенно способствуют распространению Sars-CoV-2, как это уже наблюдалось в отношении других коронавирусов, таких как Sras. Так, исследование, проведенное в Китае, показало, что из 318 кластерных вспышек коронавирусной инфекции, выявленных в 120 городах, только одна произошла на открытом воздухе, то есть предполагается, что "совместное использование внутреннего пространства представляет собой серьезную опасность заражения", - говорится в статье.

"(...) Множество случаев подтверждают гипотезу о том, что в ограниченном пространстве распространению вируса может способствовать воздушный поток. Вирус может передаваться не только через крупные капли, которые мы выделяем при чихании, но также и путем распыления мельчайших частиц, которые мы испускаем, когда говорим или просто дышим. Они более летучие и способны перемещаться на большие расстояния. Сегодня предметом дебатов становится передача Sars-CoV-2 по воздуху. По информации The New York Times, 239 ученых в начале июля в открытом письме призвали Всемирную организацию здравоохранения изменить свою позицию по данному вопросу, чтобы признать возможность передачи вируса через мельчайшие частицы в воздухе. До сих пор ВОЗ утверждала, что таких доказательств недостаточно", - передает автор статьи.

"В документе, опубликованном 22 июня, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) напоминает, что хотя риск и ограничен, но "во внутренних помещениях воздушный поток, создаваемый кондиционерами, может способствовать распространению капель, которые зараженные люди выделяют на более дальние расстояния"... а также и то, что "эти системы вентиляции/кондиционирования могут играть дополнительную роль в снижении передачи вируса путем увеличения скорости обновления воздуха".

"Таким образом, подобные цепочки заражений требуют предусмотрительности: органы здравоохранения, а также специалисты данного сектора сформулировали несколько рекомендаций по использованию кондиционеров и вентиляторов", - отмечается в статье.

"А именно, будь то дома или в офисе, для обновления воздуха рекомендуется "регулярное проветривание путем открытия настежь створок или окон, по крайней мере, на 10-15 минут два раза в день". Проветривание рекомендуется продолжать также в периоды незанятости зданий", - говорится в публикации.

"Личные вентиляторы дома не вызывают никакого беспокойства. С другой стороны, в небольших коллективных пространствах не рекомендуется использовать вентилятор, когда присутствует несколько человек, потому что они способствуют распространению мельчайших частиц, перемешивая воздух", - пишет Le Figaro.

"(...) По поводу индивидуальных систем кондиционирования воздуха в домах можно сказать, что "большинство из них имеют стандартные, довольно грубые фильтры, которые не улавливают бактерии или вирусы", - поясняет Кристель Молле, президент стратегического комитета по холоду и кондиционированию воздуха Uniclima, объединения отраслей тепловой, гидравлической и холодильной промышленности. Поэтому необходимо помнить о необходимости регулярного проветривания", - отмечает издание.

"(...) Для систем коллективного кондиционирования воздуха есть несколько вариантов, как объясняет Кристель Молле: "В высотных зданиях, высота которых превышает 30 метров, есть диффузоры, размещенные на подвесных потолках, которые всасывают или продувают воздух, и текущие рекомендации состоят в том, чтобы отрегулировать их полностью на "подачу свежего воздуха".

"(...) В самолетах есть главное преимущество: это использование - как в медицинских учреждениях - более дорогих HEPA-фильтров (высокоэффективное удержание частиц), они эффективны против коронавирусов, таких как Sars-CoV-2. В салоне воздух часто меняется, выдувается сверху вниз к ногам пассажиров. "Циркуляция воздуха и уровень фильтрации оптимальны", - заявил один из представителей Uniclima.

"В поездах все зависит от модели, но в скоростных поездах есть системы, позволяющие подавать свежий воздух (кроме случаев, когда поезд проходит через туннель), объясняет Кристель Молле. (...) В метро диффузоры часто размещаются на потолке в середине поезда, а всасывание производится сбоку. Таким образом, по логике, лучше не прижиматься к стеклам, чтобы не оказаться в конце циркуляции потока воздуха", - указывает издание.

"Во всех случаях органы здравоохранения напоминают, что в замкнутом пространстве ношение маски позволяет ограничить выброс инфекционных капель", - резюмирует журналистка.