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Лев Шлосберг: Путин стал жалким, иногда смешным

  • 8.07.2020, 11:05
Лев Шлосберг: Путин стал жалким, иногда смешным
Лев Шлосберг

Сильные политики не прибегают к жульничеству.

Общероссийский референдум по поправкам в конституцию отрицательно сказался на авторитете президента РФ Владимира Путина. Такое мнение российский политик и правозащитник Лев Шлосберг выразил "Фактам" в интервью, опубликованном 8 июля.

"Путин совершил колоссальную ошибку с этим общероссийским голосованием. Это было семидневное насилие над страной. Причем легитимность Путина не увеличилась, а, наоборот, сократилась. В глазах общества Путин упал, потому что сильный правитель никогда не будет пользоваться такими жульническими способами поддержания своего авторитета и влияния на общество. Путин стал жалким, иногда смешным", – сказал он.

Политик объяснил, что "тот, кто поддерживает свою силу с помощью заведомо беспредельных юридических процедур, не вызывает уважения и не пользуется авторитетом".

"Он сам за эти месяцы очень сильно подточил свою власть и себя обезоружил", – считает Шлосберг.


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