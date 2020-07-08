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Активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко вышла на свободу

  • 8.07.2020, 11:06
Активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко вышла на свободу
Вероника Мищенко

Она провела под арестом 30 суток.

Вчера активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко вышла на свободу после 30 суток ареста. На свободе ее встречали общественные активисты и журналисты. 7 июля также была освобождена общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

Напомним, оппозиционная активистка была задержана 7 июня после легального пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую, который проходил в Минске.


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