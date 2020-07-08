Активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко вышла на свободу 8.07.2020, 11:06

Вероника Мищенко

Она провела под арестом 30 суток.

Вчера активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко вышла на свободу после 30 суток ареста. На свободе ее встречали общественные активисты и журналисты. 7 июля также была освобождена общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

Напомним, оппозиционная активистка была задержана 7 июня после легального пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую, который проходил в Минске.