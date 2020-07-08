Дмитрия Кохно сняли с эфира ОНТ 22 8.07.2020, 11:41

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Дмитрий Кохно

Известный телеведущий высказался в поддержку перемен.

Как стало известно kp.by, известный телеведущий Дмитрий Кохно лишился работы. Он не был в штате ОНТ – работал по договору подряда, но в последние время его можно было назвать одним из главных лиц канала.

C 2016 года Дмитрий был бессменным ведущим популярной игры «Удача в придачу», в 2018 и 2019 году он был ведущим «Песни года в Беларуси», в 2019 году вел гала-концерт у стелы на День Независимости.

Вероятно, из-за эмоционального поста в Инстаграме о symbal.by, где Дмитрии сказал, что его жена плачет, а его «разрывает» от того, что седой бабушке нужно убегать от людей из автозака, Дмитрии Кохно больше не будет вести «Удачу в придачу».

– 14 июля у меня по графику должен был быть эфир «Удачи в придачу». Я позвонил администратору съемочной группы, узнать все ли в силе. Мне ответили: «Как, вам еще не сообщили? Было принято решение поменять ведущих». Я работал на проекте 5 лет, дорожил им и любил дарить людям радость. За это время мы разыграли в «Удаче в придачу» мы разыграли призов на 20 миллионов долларов. Поздравили в прямом эфире более миллиона победителей! И даже когда моя жена Надя рожала сына Платона, я был в прямом эфире, – рассказал «Комсомолке» Дмитрии Кохно.

Кроме того, 3 июля шоумен должен был вести торжественного открытие мультимедийного фонтана в парке Янки Купала, который подарил Минску Сбербанк. Его выбрало агентство из Москвы, которое занималось организацией праздника.

– Они спрашивали, с кем из ведущих-девушек мне будет комфортнее работать – я посоветовал Марину Грицук. Но за несколько дней до мероприятия мне сообщили, что им «настоятельно рекомендовали заменить ведущего». Я не сожалею, что написал этот пост, но мне жаль, что не смогу больше делать добрые дела для белорусов в «Удаче в придачу». Мои пост о задержаниях не содержал прямой критики или агитации, но заставил ОНТ отказаться от бессменного ведущего проекта.