У жителя Гомеля от коронавируса умерли четверо родственников 4 8.07.2020, 12:03

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В Беларуси от COVID-19 умирают целыми семьями.

"Сегодня похоронил дядю. За 10 дней умерла целая семья от "короны". Сестра, тетя, дядя, брат дяди", - пишет гомельчанин Telegram-каналу "Баста!".

Ранее, 24 июня, он рассказал о смерти своей сестры.

"В стране где нет короновируса. Где власти торжественно заявляют о победе над эпидемией. Желаю всем этим "победителям" такую же победу со своими родными и близкими. Огромная благодарность врачам! Они боролись до последнего", - написал гомельчанин.

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