Врачи рассказали, что произойдет с организмом, если каждый день есть яблоки 6 8.07.2020, 12:35

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Пять интересных изменений.

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк.

В совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему, пишет cursorinfo.co.il.

Тем не менее одним видом фруктов невозможно восполнить дневную норму витаминов и минералов. Витамина C в плодах содержится в десять раз меньше, чем в апельсинах. Одно яблоко весом 150 граммов обеспечивает нас только 8% необходимого витамина C и 2% витамина А. Зато по содержанию йода яблоки, в особенности косточки, уступают лишь морепродуктам.

Защищают от рака, болезней сердца, сосудов и старения

Это происходит благодаря антиоксидантам. Яблоки занимают лидирующую позицию по их содержанию среди фруктов. Интересно, что актиоксиданты не разрушаются при хранении в отличие от витаминов. А еще они защищают легкие от воздействия никотина.

Ученые из Корнеллского университета США выяснили, что экстракты яблок действительно помогают блокировать раковые клетки. Конкуренцию фруктам составляет только экстракт клюквы. Правда, врачи пришли к выводу, что с недугами борются не сами плоды. Зато организм с их помощью становится способен победить опасные заболевания.

Рядом целебных свойств обладает яблочная кожура — если, конечно, фрукт не магазинный. Поэтому те, кто любит счищать ее перед употреблением, многого себя лишают.

Восстанавливают кровь и понижают кровяное давление

Содержащееся в яблоках железо повышает уровень гемоглобина. Это особенно полезно при большой кровопотере и малокровии. Кроме того, фрукты рекомендуют есть гипертоникам. Плоды способны понизить кровяное давление, так как они выводят из организма лишние соль и воду.

Улучшают пищеварение

В яблоках есть яблочная, борная, салициловая и лимонные кислоты. Они помогают улучшить пищеварение, стимулируя выработку желчи и желудочного сока. Помимо этого, растительные клетки фруктов являются натуральным сорбентом, который выводит из организма яды. Так что при отравлении яблоки тоже будут полезны.

Понижают уровень холестерина

Растворимые волокна яблок связывают жиры в кишечнике, что приводит к уменьшению уровня холестерина в крови и защищает от его избыточного накопления. Диетологи пришли к выводу, что после трех недель яблочной диеты показатель холестерина может снизиться на 30%. А чтобы понизить его на 16%, достаточно просто есть по 2-3 яблока в день.

Помогают худеть

У яблок достаточно невысокая калорийность, если употреблять их в свежем и запеченном виде — 47 и 66 ккал в 100 г соответственно. В плодах нет жиров, зато есть углеводы, которые могут на какое-то время дать чувство сытости. Но вот сушеными яблоками увлекаться не стоит, так как их калорийность повышается до 253 ккал в 100 г.