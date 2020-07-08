Мать двоих детей: Я собираюсь исправить в этом году все наши ошибки 3 8.07.2020, 12:42

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До встречи на площади, а пока - гремим кастрюлями и готовимся.

28-летняя минчанка написала телеграм-каналу "Баста!", почему она считает, что вся наша страна со всеми людьми заслужила большего и как это исправить:

"Мне 28 лет, я мать двоих детей, имею высшее образование и работаю… кассиром в гипермаркете, - пишет минчанка. - Горькая правда в том, что таких как я - пруд пруди.

Мы получаем "вышку" в надежде на реальную карьеру, но получается как в анекдоте: "Пакет нужен?" или "Свободная касса!". И да, когда училась, то прошла и через МакДональдс, а сейчас понимаю, что убирать в маке выгоднее и перспективнее, чем преподавать физику в школе или заниматься какой-нибудь научной работой в одном из НИИ Беларуси.

Стыдно и обидно за нашу страну и за нашу пассивность, позволившую довести нас до такого экономического феномена.

И я скажу, что я собираюсь исправить в этом году все свои ошибки, исправить то, что все эти годы молчала и соглашалась. Считаю, что не только я заслужила большего, но и вся наша страна со всеми людьми – тоже

До встречи на площади, а пока - гремим кастрюлями, готовимся!"

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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