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Ольга Николайчик: У нас 9 миллионов шансов

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  • 8.07.2020, 12:52
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Ольга Николайчик: У нас 9 миллионов шансов
Ольга Николайчик
Фото: Charter97.org

Каждый белорус уже вынес Лукашенко свой приговор.

Кинорежиссер и общественная активистка Ольга Николайчик, которая вчера вышла на свободу после незаконных 30 суток ареста, дала интервью телеграм-каналу МКБ и обратилась ко всем белорусам:

- Мы должны быть вместе, вместе противостоять таракану. Солидарность. Мы все должны быть солидарными: если у кого-то суд – выходите, не обязательно с плакатами, просто постоять поддержать. Если мы будем поддерживать друг друга, подставлять друг другу плечо, то мы почувствуем, как нас много.

Мы выживем, потому что мы – народ, мы – нация, а он – таракан. И каждый белорус уже вынес Лукашенко свой приговор: 58 миллиардов долларов, которые он вывез из Беларуси и пожизненные сутки в карцере.

Я хочу сказать, что этим летом у нас есть шанс. У нас не то, что шанс, у нас 9 миллионов шансов, потому что каждый белoрус – это шанс.


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