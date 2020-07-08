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Оздоровительные лагеря в Пружанском районе стали очагом коронавируса

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  • 8.07.2020, 13:10
  • 3,141
Оздоровительные лагеря в Пружанском районе стали очагом коронавируса
Фото: holiday.by

Под ударом оказались отдыхавшие в них дети.

Оздоровительные лагеря в Пружанском районе тзакрываются из-за распространения Covid-19, сообщил телеграм-канал «Баста!».

«Новые очаги коронавируса – в Пружанском районе, - пишет читатель. - Пока Лукашенко рассказывает о «победе» над эпидемией, некоторые оздоровительные лагеря полностью закрываются на дезинфекцию из-за распространения болезни.

В оздоровительном лагере «Дубок», который находится в Поддубно Пружанского района, у повара выявлен коронавирус. Лагерь закрыт на дезинфекцию. Как сообщили в средней школе №1, вторая смена в школьном лагере и вовсе не будет открыта».

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