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Дмитрия Полиенко арестовали на 15 суток

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  • 8.07.2020, 13:14
  • 3,654
Дмитрия Полиенко арестовали на 15 суток
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Также активисту угрожают возбуждением уголовного дела.

Сегодня утром общественный активист и бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко был доставлен в РУВД Первомайского района Минска, где на него был составлен протокол по статье 23.34 КоАП Беларуси (призыв к несанкционированному мероприятию"). После этого активиста отвезли в суд, пишет пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

Судья Перомайского района Анастасия Ляковская вынесла решение об аресте на 15 суток.

Дмитрий Полиенко успел сообщить, что против него также возбуждено уголовное дело по обвинению в "оскорблении сотрудника милиции".


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