Лукашенковские подонки осудили Павла Северинца еще на 15 суток ареста 18 8.07.2020, 13:44

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Это уже пятый 15-суточный приговор подряд.

8 июля в суде Советского района Минска судья Вера Головкова присудила очередные 15 суток одному из лидеров белорусской оппозиции Павлу Северинцу. Суд проходил через Skype, сообщает spring96.org.

На этот раз политика судили за «призывы к участию» в легальном пикете по сбору подписей возле Комаровского рынка 7 июня, которые проходили абсолютно законно в поддержку альтернативных претендентов в президенты. 15 суток непосредственно за участие в пикете Северинец получил ранее.

Павел Северинец был брутально задержан 7 июня возле дома после возвращения с пикета возле Комаровки. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста.

Во время отбывания наказания у политика было еще как минимум три административных «судебных заседания», на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца). Он уже месяц он находится в Центре изоляции правонарушителей на ул. Окрестина.

Напомним, что лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович рассказал о жестоком обращении и пытках, применяемых по отношению к Павлу Северинцу в ЦИП на Окрестина.

Независимые эксперты говорят, что действия Лукашенко, Ермошиной и ряда силовиков попадают под действие статьи 357 УК РБ (Захват или удержание государственной власти неконституционным путем), которая предусматривает в том числе смертную казнь.