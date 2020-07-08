ЕС одобрил план Германии выделить €500 миллиардов на помощь бизнесу 8.07.2020, 13:50

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На нее смогут рассчитывать немецкие фирмы, столкнувшиеся с финансовыми трудностями не ранее января 2020 года.

Европейская комиссия одобрила планы Германии по созданию фонда объемом до 500 млрд евро для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Эта мера способствует смягчению экономических последствий пандемии для ФРГ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду, 8 июля, передает «Немецкая волна».

Помощь будет предоставлена немецким компаниям, которые столкнулись с финансовыми трудностями не ранее января 2020 года. Фирмы смогут получить поддержку, в частности, в виде предоставления гарантий со стороны государства, заемных средств и помощи при рекапитализации. В дополнении к 500 млрд евро фонд сможет привлечь еще 100 млрд евро для рефинансирования мер господдержки, которые были одобрены Еврокомиссией ранее, отмечается в заявлении.

"В эти трудные времена мы продолжаем тесно сотрудничать со странами-членами ЕС, чтобы найти подходящие решения для компаний, пострадавших в результате кризиса, вызванного коронавирусом", - отметила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Она пояснила, что господдержка бизнеса в странах ЕС должна осуществляться в рамках законодательства Евросоюза.