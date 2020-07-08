Ученые обнаружили таинственных зверей, населявших исчезнувшую Гондвану 8.07.2020, 14:05

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Иллюстрация: РИА Новости

Они представляют собой необычную группу млекопитающих наряду с кенгуру, ехиднами и панголинами.

На Мадагаскаре впервые нашли целый скелет гондванатерия — древнего млекопитающего, непохожего на тех, что мы знаем. Он обитал в Южном полушарии на континенте, которого давно не существует. Могли ли эти странные животные дожить до наших дней — в материале РИА Новости.

Однажды на диком юге

О гондванатериях узнали в 1980-х. Тогда в Патагонии в отложениях возрастом порядка 70 миллионов лет обнаружили несколько жевательных зубов, а потом и целую челюсть странного млекопитающего, непохожего ни на одного из известных ныне живущих или вымерших представителей этого класса животных.

Затем похожие останки нашли в Индии и на Мадагаскаре. Стало понятно, что в руках ученых — неизвестная ранее ветвь млекопитающих, населявших землю в эпоху динозавров.

Открытие выходило далеко за рамки классической науки. Сходные находки в столь отдаленных друг от друга регионах говорили о том, что суперконтинент Гондвана, объединявший сушу Южного полушария в мезозойскую эру, существовал. В честь него и назвали этих животных.

Ученые практически ничего не могли сказать о гондванатериях, так мало было материала. Непонятно, можно ли считать их плацентарными, сумчатыми или они стоят особняком. Дэвид Краузе из Университета Стони-Брук (США), ведущий специалист в этом вопросе, поместил их внутри отряда многобугорчатых — похожих на грызунов зверьков, тоже вымерших.

С тех пор окаменелые останки гондванатериев, к радости специалистов по тектонике плит, находили и в Африке — в Танзании, и на Антарктическом полуострове. Но все это были отдельные фрагменты зубов и челюстей, пока в 2010 году экспедиция Краузе не привезла с Мадагаскара песчаную плиту, полную фоссилий. Там были кости рыб, скатов, акул, черепах, крокодилов, хищных динозавров. А еще, как показала компьютерная микротомография, внутри сохранился целый череп млекопитающего. По нему описали новый вид гондванатериев — Vintana sertichi (счастливый сертич).

Винтана — крупное девятикилограммовое животное, похожее внешне на барсука или нутрию, с немного скошенной черепной крышкой, большими глазницами и мощными скулами, куда прикреплялись жевательные мышцы. Это указывало на активный образ жизни, развитые слух, зрение и обоняние.

Что примечательно, "счастливчик" кажется огромным по сравнению с млекопитающими своего времени, больше напоминавшими крысу. В чем причина гигантизма? Ответ на этот вопрос нашелся только сейчас.

"Безумный зверь"

На сей раз Краузе обнаружил там же, на Мадагаскаре, целый скелет детеныша гондванатерия. Его назвали Adalatherium hui, что означает "безумный зверь". При жизни он весил чуть больше трех килограммов, что так же указывает на гигантизм.

Ученые полагают, что здесь действует островное правило: мелкие животные в изоляции крупнеют, а крупные — мельчают. Например, карликовые мамонты с острова Врангеля. На самом Мадагаскаре обитают гигантские лемуры и карликовые бегемоты. Остров стал отделяться от Индии примерно 88 миллионов лет назад, и в конце мелового периода, когда там обитали гондванатерии, он уже двадцать миллионов лет существовал изолированно. С континентов его посещали только летающие и плавающие животные.

"Безумец" не принадлежал ни к тем ни к другим, поэтому, очевидно, он эволюционировал уже там от неизвестного предка, пришедшего посуху из других частей Гондваны.

Скелет нового гондванатерия — это настоящая мозаика из архаичных и развитых костей и форм. У него много общего с другими представителями группы и с Vintana, но есть и отличия. Множество отверстий в черепе служили входами для нервов и сосудов.

Передвигался он на четырех лапах, причем передние были неразвиты и напоминали скорее лапки рептилий. На шерстяной морде торчали усики.

Динозавры исчезли из-за падения метеорита и последующего изменения климата, многобугорчатые, скорее всего, не выдержали конкуренции с грызунами. Не пережили превратности судьбы и гондванатерии. Они исчезли с лица Земли примерно 45 миллионов лет назад вместе со всей населявшей Мадагаскар живностью. Если бы они сохранились до сих пор, наша фауна пополнилась бы еще одной необычной группой млекопитающих наряду с кенгуру, ехиднами и панголинами.