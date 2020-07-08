Донорам крови в Минске не делают тесты на COVID-19? 2 8.07.2020, 14:08

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Медики ограничиваются устным опросом о наличии контактов с зараженными.

Об этом Charter97.org сообщил работник Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Минске.

"В нашем учреждении принимают кровь и ее компоненты от доноров, - пишет он. - Но проблема в том, что в последнее время доноров поголовно не тестируют на Covid-19.

При прохождении медицинского осмотра перед кровосдачей медсестрой проводится устный опрос о наличии заболеваний, о том, были ли контакты с заражёнными коронавирусом и укусы клещей. На основании ответов врач принимает решение, предлагать донору тестирование на наличие антител либо нет.

Естественно те, кто добровольно идет сдавать кровь, не признаются, что имели контакты с зараженными, ведь тогда и приходить нет смысла. Со всеми подписывается соглашение и они спокойно сдают кровь".