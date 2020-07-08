Золото подорожало до максимума с 2011 года 8.07.2020, 14:37

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Цены растут на фоне настроений инвесторов по поводу второй волны коронавируса.

В среду, 8 июля, цена золота ненадолго превысила $1800 за унцию, что произошло впервые с 2011 года. Об этом сообщает Reuters.

В ходе торгов спотовые цены на золото достигли $1800,18 за унцию, после чего скорректировались до $1799,22. Отмечается, фьючерсы на золото в США подорожали на 0,2% до $1812,90 за унцию.

Как сообщал Bloomberg, фьючерсы на золото также побили девятилетний рекорд, превысив $1800 за унцию неделей ранее — 30 июня.

Также отмечается, что европейские акции открылись снижением из-за опасений по поводу влияния второй волны коронавируса на экономику.

«Инвесторы хеджируют свою приверженность рисковым активам просто потому, что растет и расширяется убеждение, что восстановление экономики вряд ли будет V-образным», — отметил главный аналитик рынка CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Днем ранее Всемирный совет по золоту заявил, что обеспеченные золотом биржевые фонды в июне добавили 104 тонны слитков на сумму $5,6 млрд. С начала года стоимость золота выросла на 18%, отметили в совете.

Аналитики HSBC предполагают, что неопределенность вызванная пандемией коронавируса и ее последствиями продолжит поддерживать рост цен на золото до 2021 года, но уровень роста будет не таким высоким.

Напомним, что в апреле аналитики прогнозировали, что золото может подорожать до рекордных $2000 на фоне мер по поддержке мировой экономики.