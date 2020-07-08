«Спасибо, всем тем, кто идет за народ!» 8.07.2020, 14:53

ФОТО: HRODNA.LIFE

Белорус посвятил стихотворение борцам за свободу.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал стихотворение от подписчика, посвященное ситуации в Беларуси и тем, кто борется за перемены:









Белая Русь, просыпайся из "черной",

Из темного облака лжи, воровства,

Стань снова светлой, чистой, просторной,

Чтобы "свобода" не мимо прошла.

Сбрось этот занавес коварства и мерзости,

Люди невинные пот льют и кровь.

Где-то шатается трон беспредельщины,

Спасибо, всем тем, кто идет за народ!

Всем тем, кто разрушит прогнившие стены,

Познавшим жестокость этой страны,

Узнав боль и голод, души безмятежность,

Спасибо, всем тем, кто за нас смело шли!

Белая Русь, просыпайся из "черной",

Чтобы была для жизни страна навсегда,

Стань снова светлой, чистой, просторной,

Просто скажите все себе "Да"!

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