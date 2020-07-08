закрыть
8 июля 2020, среда, 15:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанин умер в больнице, а семья узнала об этом только через неделю

  • 8.07.2020, 14:59
  • 1,365
Минчанин умер в больнице, а семья узнала об этом только через неделю
Иллюстрационное фото

Родственникам сказали, что мужчину выписали.

26 июня минчанину Дмитрию исполнилось 42 года. В тот же день ему стало плохо, вызвал скорую. Отзвонился родным, что попал в 9-ю больницу. На следующий день мужчина умер. Родственники пытались найти его неделю: в больницу было не дозвониться, через знакомых узнали, что Дмитрия выписали. Пришлось обращаться в милицию — благодаря этому лишь через шесть дней безуспешных поисков семья узнала, что их брат и сын мертв. Теперь родные умершего пытаются узнать, как проводилось лечение, и ищут тех, кто стал свидетелем смерти Дмитрия, пишет onliner.by.

— 26-го числа он вызвал себе скорую. В 18:33 его привезли в 9-ю больницу, в 20:13 — экстренно госпитализировали в 641-ю палату отделения портальной гипертензии (хирургической). В тот день Диме исполнилось 42 года — мы поздравили его с днем рождения, а позже он позвонил и сказал, что ему стало плохо и вызвал скорую. Мы знали о его проблемах и заболевании (по просьбе родственников мы не публикуем диагноз. — Прим. Onliner). В телефонном разговоре брат сказал, что чувствует себя нормально. На следующее утро ему пытался дозвониться отец — телефон был недоступен. Согласно документам, полученным 6 июля, смерть наступила 27 июня в 17:35 или 17:15 (указано разное время) — прошло меньше суток после госпитализации, — начинает рассказ сестра покойного Наталья.

После того как связаться с братом не получалось, Наталья стала звонить в больницу: в справку и отделение портальной гипертензии. Но никто не снимал трубку — женщина называет эти попытки кошмаром. Позже она попросила знакомых из «девятки» подойти к медикам отделения и спросить про Дмитрия.

— Там ответили, что брата выписали из больницы и его там уже нет. Мы стали его разыскивать. Дома Димы не оказалось, мобильный и городской телефоны не отвечали. Мы не знали, что делать. Пытались снова звонить в больницу — ответили, что его там нет: 26 июня поступал — и больше ничего. В четверг, 2 июля, мне удалось дозвониться в экстренную регистратуру. Я объяснила, что не могу найти брата, — сказали набирать в отделение, но там опять никто не снял трубку. Тогда мы решили обратиться в милицию. Ночью с 2 на 3 июля участковый дозвонился в больницу и сообщил нам, что Дима умер, — вспоминает Наталья.

Почему никто из больницы не сообщил о смерти человека его родственникам, пока дело не дошло до милиции? По словам женщины, ни участковому, ни семье на этот вопрос ответить не смогли. Только в пятницу, 3 июля, семья забрала тело Дмитрия из морга — в субботу мужчину похоронили. Получается, на восьмой день после его смерти.

— Ведь у него с собой был и паспорт, и мобильный, то есть с нами можно было связаться. Мы включили телефон — он работал. Но, кажется, никому это не было нужно. По документам, которые я получила позже, мы были в курсе смерти и с нами даже проводилась беседа — на самом деле ничего этого не было. И вчера, когда я пришла в больницу, там долго не могли понять, что это за пациент и где он лежал. Тогда я обратилась к директору МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, и он поручил завотделением разобраться в ситуации. Я потребовала документы (по законодательству должны выдать последний эпикриз), читаю их, и мне просто смешно: они, оказывается, поставили нас в известность, что больной отказывается от постановки зонда. Но письменного подтверждения об отказе мне не предоставили: сказали, что знакомить меня с историей болезни не имеют права. По какой норме законодательства — неизвестно, — рассказывает минчанка.

Согласно 46-й статье Закона о здравоохранении после смерти пациента разглашение информации, составляющей врачебную тайну, не допускается. Исключение — если при жизни пациент дал специальное письменное согласие на разглашение таких данных после его смерти в отношении определенного либо неопределенного круга лиц. Также такая информация предоставляется родственникам и опекунам пациента, если тот несовершеннолетний, недееспособный или не может принимать осознанных решений по состоянию здоровья.

По эпикризу, который получила Наталья, артериальное давление у Дмитрия было 120/70, хотя его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Наталья не верит в такой показатель.

— Почему не в реанимацию? Я уверена, он остался бы жив, — в отчаянии говорит женщина и не может сдержать слез. — Мне неважно, что думали врачи о моем брате. Пусть у него были недостатки, но он был самым богатым на доброту, искренность и честность человеком. И просто сделать вид, что человека не существовало?.. Для меня это непонятно. Мне кажется, настоящий врач не может делить пациентов на тех, кто сам или не сам виноват в своем заболевании. Брат сам страдал из-за своей болезни, но порой в жизни не получается что-то изменить. Но раз он вызвал скорую, значит, надеялся на помощь. Дима лежал в гробу с разбитым лбом: была такая ярко-красная ямка с полностью оголенным толстым слоем кожи. Но когда я спросила в больнице, откуда взялась травма, никто не мог пояснить, что она вообще была.

Чтобы выяснить, почему родственникам не сообщили о смерти Дмитрия, Onliner обратился за комментарием к Олегу Руммо, директору ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии». Дозвониться до заведующей отделением портальной гипертензии данного учреждения нам не удалось.

— Я не могу вам давать никаких комментариев, так что мне на эту тему нечего говорить, — ответил Олег Руммо.

На горячей линии комитета по здравоохранению Мингорисполкома рассказали, что больница обязана сообщать о смерти пациента его родственникам. Правда, сроков уведомления там не назвали.

— Когда пациента оформляют в больницу, в амбулаторной карте всегда указываются близкие родственники, берется пара телефонов. И в случае смерти по ним больница сообщает о смерти. Если таких номеров нет, информация о данном человеке предоставляется в территориальную поликлинику — там уже я вам не отвечу, должны они сообщать или нет. Но если в карточке телефонов нет, они не будут искать [родственников умершего], — пояснили на горячей линии комитета.

Семья Дмитрия просит откликнуться тех, кто с 26 по 27 июня лежал в 641-й палате отделения портальной гипертензии (хирургической) ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» с Дмитрием и стал свидетелем его смерти.

— Для нас сейчас важно найти людей, которые лежали с Димой в одной палате: это поможет узнать, каким образом и своевременно ли ему оказали медицинскую помощь. И была ли она оказана вообще. На мои вопросы, во сколько брату стало плохо, когда поступил вызов от медсестры и прибыл дежурный врач и реаниматолог, ответов я не получила, — говорит Наталья.

Родные ждут любые отклики по данному случаю: +375 25 641-60-90 (на указанном номере телефона есть Viber).

Также Наталья отправила обращение в Генпрокуратуру, в котором просит провести проверку по факту смерти брата «с целью установления или исключения ненадлежаще оказанной медицинской помощи». Женщине важно узнать, была ли медпомощь оказана своевременно.


популярное за неделю

Мнение

Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин
В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев