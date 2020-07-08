Украина расторгла еще один меморандум с Россией 1 8.07.2020, 15:13

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Решение принято на заседании Кабинета министров.

Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного меморандума с Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Такое решение принято в среду, 8 июля, на заседании Кабинета министров, сообщает korrespondent.net.

Меморандум был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что договорная база с Российской Федерацией будет сокращаться до минимального уровня.

По его словам, до 2014 года насчитывалось 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются действующими около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего можно отказаться в будущем.

Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, внесенный президентом. Глава государства 10 декабря подписал этот закон.