Ученые нашли в Тихом океане растущий ускоренными темпами остров 1 8.07.2020, 15:17

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Иллюстрационное фото

Менее чем за месяц его размер увеличился на 150 метров.

Вулканический остров, расположенный примерно в тысяче километрах к югу от Японии испытывает «мощный всплеск роста». Нисиношима, впервые появившаяся в море в 1970-х годах, менее, чем за месяц увеличился еще на 150 метров, пишет lenta.ua.

Только с 2015 года Нисиношима вырос в 12 раз по сравнению с первоначальным размером, когда он объединился с меньшим островом, созданным подводным вулканом. В течение более месяца в 2015 году подводный вулкан в Тихом океане извергал пепел и магму на поверхность и высоко в воздух.

Драматическое наращивание создало новый остров, недалеко от побережья Тонга, в регионе, известном как Кольцо Огня. Было обнаружено, что остров, называемый Хунга Тонга, имеет ширину около одного километра и состоит в основном из пепла. Но из-за его слабой структуры эксперты полагали, что маленький остров очень быстро разрушится в воду.

Тем не менее, этот маленький островок слился с Нисиношимой, в результате чего более крупный остров вырос в 12 раз по сравнению со своими более ранними размерами.

За последние месяцы были зафиксированы многочисленные извержения на Нисиношиме, которые добавили землю к его поверхности.

Береговая охрана Японии сообщила о мощном взрыве, в результате которого образовался густой темный пепельный шлейф, поднявшийся примерно высоко в воздух. НАСА выпустило спутниковое изображение от 4 июля, которое показывает тепловую характеристику извергающейся лавы и охлаждения пепла темного шлейфа, дующего на север.

Официальные представители Японии говорят, что деятельность началась примерно в конце мая, и 3 июля вулканический шлейф поднялся до 4,5 км, а на следующий день был обнаружен пепел на 8 километров - самый высокий из всех зарегистрированных с 2013 года.

Профессор Токийского технологического института Ногами Кенджи сказал, что вулкан, похоже, сейчас является самым активным и подпитывается «огромными запасами подземной магмы». При этом отмечается, что с 19 июня по 3 июля южная часть острова расширилась почти на 150 метров.