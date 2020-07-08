Ученые нашли более удобный путь на Марс 8 8.07.2020, 16:44

4,259

До красной планеты можно будет долететь гораздо дешевле.

Полет на Марс и от него к Земле может быть быстрее и дешевле, если он «связан с пролетом Венеры на пути к Марсу или по дороге домой», — заявил планетарный геолог Ноам Изенберг из Университета Джонса Хопкинса, пишет «Популярная механика».

Это может показаться парадоксальным, ведь орбиты Марса и Венеры находятся слева и справа от орбиты Земли. Следовательно, ученый предлагает путешествующим к Марсу людям сначала лететь совсем в другую сторону. Но Венеру можно использовать как трамплин, который значительно ускорит летящий к Марсу корабль при гравитационном маневре. Но это далеко не единственное преимущество.

Чтобы добраться с Земли до Марса есть два пути. Первый, самый простой, — прямой полет, когда планеты подходят на минимальное расстояние друг к другу. Оказавшись на Марсе, людям придется ждать отправления домой примерно полтора года, пока планеты снова не сблизятся (это происходит раз в 26 месяцев).

Второй вариант — это оппозиционная миссия, когда либо по пути к Марсу, либо во время обратного рейса космический корабль будет проходить мимо Венеры, используя гравитацию планеты для ускорения и изменения курса. Использование Венеры позволит сократить запас необходимого для полета топлива, что сделает полет дешевле и эффективнее. «По пути к Марсу предпочтительнее обратиться к Венере за гравитационной помощью», — говорит планетарный геолог Пол Бирн из Университета штата Северная Каролина.

Более того, благодаря Венере отправлять миссии на Марс можно будет не раз в 26 месяцев, а раз в 19 месяцев. Следовательно, люди смогут находиться на Марсе меньшее количество времени, что очень важно для их здоровья. То есть космонавты могут вернуться на Землю на год раньше.

Также гравитационный маневр позволит нам лучше изучить Венеру, не посылая при этом к ней отдельные миссии и тратя на это большие деньги.