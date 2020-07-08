Литва запретила трансляцию Russia Today на своей территории 1 8.07.2020, 16:58

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Ранее тоже самое сделала Латвия.

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию российского телеканала RT в Литве – из-за связей с находящимся в черном списке Евросоюза (ЕС) российским пропагандистом Дмитрием Киселевым. Киселев находится под санкциями ЕС как лицо, игравшее роль «в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннексии Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины», передает «Настоящее время».

«С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT», – заявил 8 июля председатель комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс. По его словам, решение вступает в силу с четверга.

Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято именно по причине санкций в отношении Киселева, а не по причине каких-либо нарушений со стороны телеканала – по этой причине представители RT не участвовали в заседании.

«Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, подпадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев – он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас – и в Литве», – добавил он.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 30 июня по той же причине также запретил вещание в стране семи телеканалов российской государственной группы RT.

По данным ЛКТРВ, в Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.