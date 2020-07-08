В США вновь возросло число заражений коронавирусом 3 8.07.2020, 17:15

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Фото: REUTERS / David Ryder

Общее число заражений в стране превысило три миллиона.

В США за 7 июля число заболевших коронавирусом достигло почти 55,5 тысяч. Умерли 993 человека. 6 июня умерли 378 пациентов. Рост числа заболевших – почти на пять тысяч – произошёл после выходных и праздников. За эти дни статистика могла обновляться нерегулярно, передает «Радио Свобода».

Последний раз рекорд заболеваемости в Соединённых Штатах был зафиксирован 3 июля. Тогда было выявлено почти 59 тысяч заболевших COVID-19.

Общее число заражений в Соединённых Штатах превысило три миллиона. Умерли с начала пандемии почти 135 тысяч пациентов.

Страна занимает первое место в мире по количеству заболевших. Наиболее пострадавшим от COVID-19 является штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 400 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Умерли более 32 тысяч человек.

Ранее президент США возложил ответственность за ситуацию с пандемией COVID-19 на Китай – оттуда в конце прошлого года начал распространяться новый вирус. По словам Дональда Трампа, Пекин несвоевременно проинформировал мировое сообщество об опасности болезни.

Во вторник США начали процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения. Администрация Белого дома направила извещение ООН и Конгрессу о прекращении членства в этой организации с 6 июля следующего года. Трамп впервые объявил о намерении покинуть организацию в конце мая. Он обвинил её в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании реформировать свою деятельность.