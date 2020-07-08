«Невозможно даже нормально помыться» 8.07.2020, 17:26

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Жителям деревни на Гомельщине обещали решить проблему с водой, но что-то пошло не так.

25 июня деревня Пересека Гомельской области осталась без воды. Власти решать проблему не торопились, обосновав тем, что тут живет мало людей. Однако уже на следующий день районка «Свободнае слова» сообщила, что проблема есть, а председатель Дворецкого сельисполкома пообещал организовать подвоз питьевой воды в деревню, пишет сайт «Сильные Новости».

Спустя почти две недели в редакцию вновь обратились местные жители. «Сегодня 7 июля, а мы все еще без воды», — говорят они.

Выяснилось, что после первой публикации этой истории жалоб стало больше. Однако, когда председатель Дворецкого сельисполкома приехал на место, чтобы лично выяснить ситуацию, он опросил почему-то лишь одного жителя.

По словам Алины, решить эту проблему с помощью фильтров невозможно. В качестве доказательства своих слов она показала, во что превращается новый картридж буквально через несколько часов. «Превышение по железу в 10 раз. Невозможно нормально помыться. Ржавчину нужно отмывать почти каждый день. Портится не только сантехника и посуда, но и дорогая техника — бойлер, стиральная машина», — рассказывает девушка.

Вчера в деревню вновь приехал председатель Дворецкого сельисполкома и привез два бидона воды, но местные жители брать ее не стали. «Мы же не знаем, откуда она. Нам нужна бутилированная вода», — говорят они. На что получили ответ: «Так она же денег стоит!» Местные жители не против платить за питьевую воду, но ее в деревне, увы, нет.

Им предложили решение — пробить общую скважину, однако и тут есть свои минусы. «Скважина никак не влияет на водопровод, из крана будет идти та же ржавая вода. Плюс там тоже будет превышение по нитратам, как и в колодцах. Если же сделают глубокую — то тогда не избежать превышения по железу. Похоже, они просто хотят формально "решить" проблему, но ничего не изменится», — уверены местные жители.

Впрочем, с предложением жильцов провести водопровод председатель тоже не согласен. «Прежде чем провести, нужно сделать проектно-сметную документацию. Для этого нужны денежные средства. Бешеные деньги!» — говорит он.

Местные жители направили в Гомельский облисполком и Администрацию Лукашенко обращения, где просят поставить станцию обезжелезивания или провести водопровод. А пока власти разбираются с проблемой, люди по-прежнему остаются без воды.