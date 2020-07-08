Как смешные короткие видео стали угрозой национальной безопасности 8.07.2020, 17:38

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Фото: AP

Приложение TikTok заблокировали в Индии и хотят заблокировать в США.

Популярное китайское приложение TikTok покидает рынок Гонконга, его заблокировали в Индии и хотят заблокировать в США. Почему некоторые государства видят в приложении для коротких видео «угрозу национальной безопасности», почему оно перестанет работать в Гонконге и по каким сомнительным причинам TikTok сам блокирует своих пользователей, пишет «МБХ медиа».

Угроза национальной безопасности США

Если вы хотите, чтобы ваши личные данные оказались в руках Коммунистической партии Китая, то можете пользоваться этим приложением. Такой совет дал госсекретарь США Майкл Помпео, заявивший, что США рассматривают вопрос о блокировке TikTok на территории страны.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, выпущенное пекинской компанией ByteDance. Оно стало первой китайской платформой, получившей огромную популярность за пределами страны — по количеству пользователей и скачиваний TikTok конкурирует с такими американскими платформами, как YouTube и Instagram.

Приложение неоднократно критиковали американские политики, считающие его угрозой национальной безопасности из-за китайского происхождения. Органы национальной безопасности США уже начали расследование в отношении компании ByteDance, а само приложение успели запретить использовать на служебных телефонах в американской армии из-за того, что оно может представлять собой «киберугрозу».

TikTok всячески пытается дистанцироваться от своей китайской материнской компании — так, самый большой офис компании находится в Лос-Анджелесе, а основным ее центром в Европе является Лондон. Приложением, по словам его пресс-секретаря, руководит американский генеральный директор, сотни сотрудников в области безопасности и государственной политики тоже находятся в США. «Мы никогда не предоставляли пользовательские данные правительству Китая, и мы не будем делать это, если спросят», — подчеркнул он.

Протест против нового закона в Гонконге

«В свете последних событий мы решили прекратить работу приложения в Гонконге», — заявил пресс-секретарь TikTok. Речь идет о принятии нового закона о нацбезопасности, который распространяется на всех жителей Гонконга и предполагает пожизненное заключение за преступления, угрожающие национальной безопасности страны. Ранее Google, Twitter, Facebook и Telegram уже приняли решение о приостановке выдачи данных властям Гонконга из-за вступления в силу этого закона.

Закон фактически означает почти полный переход Гонконга под юрисдикцию Китая. По данным источника Reuters, это повлияло на принятие решения о прекращении работы TikTok в регионе. Приложение покинет рынок через несколько дней.

Угроза суверенитету и целостности Индии

В Индии 29 июня заблокировали 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказался TikTok. Министерство информационных технологий страны считает, что их работа причиняет ущерб суверенитету и целостности Индии, угрожает безопасности государства. Индийским властям поступило много сообщений о том, что эти приложения воровали, а затем тайно и незаконно передавали данные пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии.

«Я могу заверить, что китайское правительство никогда не обращалось к нам за данными TikTok индийских пользователей», — заявил генеральный директор TikTok Кевин Майер. Блокировка приложений компании ByteDance на индийском рынке, включая TikTok, может нанести ущерб компании в размере шести миллиардов долларов.

Индийские власти приняли решение заблокировать китайские мобильные приложения вскоре после того, как на границе Индии и Китая произошли вооруженные столкновения, в результате которых погибли 20 индийских военных. Пресс-секретарь МИД Индии тогда заявила, что конфликт произошел по вине Китая.

За что TikTok блокирует сам

В ноябре прошлого года в распоряжение британской газеты The Guardian попали внутренние инструкции для модераторов приложения, из которых следует, что оно ограничивает доступ к видео, которые критикуют китайское правительство или содержат в себе информацию про межрасовые или религиозные конфликты, сепаратизм — например, в Чечне. Компания тогда заявила, что эти инструкции прекратили действовать и уже не используются.

Той же осенью TikTok заблокировал аккаунт американки, которая сняла видео о репрессиях в отношении уйгуров в Китае под видом обучающего видео о макияже. После волны возмущения в соцсетях и обвинений приложения в цензуре компания извинилась и разблокировала аккаунт блогерки.

В марте в распоряжении издания The Intercept оказался документ с внутренними правилами цензурирования видео в приложении, согласно которым видео с демонстрацией недостатков внешности или бедности жилья не должны набирать популярность.

Летом прошлого года TikTok заявил, что готов сотрудничать с российскими властями.