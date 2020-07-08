Работник БелАЗа: Ощущение, что начальство ждет забастовку больше, чем мы 3 8.07.2020, 17:50

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Мы сделаем все, чтобы Лукашенко больше не было.

Нет смысла нам молчать больше. С такой жизнью нам терять нечего больше. Пишет работник БелАЗа из Жодино, сообщает Telegram-канал «Баста!»:

- Снова пишу вам о БелАЗе, нет смысла нам молчать больше. У нас твориться что-то совсем не понятное, такое ощущение, что начальство ждёт забастовку больше, чем мы.

Не могу сказать, что прямо вот решили бастовать тогда-то и тогда-то, но поверхностный план уже конечно есть, и это очень беспокоит высокое руководство и профсоюз.

Самое главное, что на нашей стороне сейчас почти все среднее руководство, и когда приходил "шпион" к нам в цех выяснять, чем рабочие не довольны, то ответ у каждого один – тараканом.

Завод заводом, но мы сделаем все, чтобы его больше не было. Можно и забастовку, а можно и всем заводом на улицы выйти, с такой жизнью нам терять нечего больше.

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