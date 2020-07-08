Мы — народ, а он — таракан! 8.07.2020, 18:26

Если мы будем поддерживать друг друга, то поймем, как нас много.

Сегодня в 19:00 состоится пятнадцатый день Флешмоба солидарности. Белорусские герои знают о нашей поддержке. Кинорежиссер и общественная активистка Ольга Николайчик, которая вчера вышла на свободу после незаконных 30 суток ареста, обратилась к белорусам:

— Мы должны быть вместе, вместе противостоять таракану. Если мы будем поддерживать друг друга, подставлять друг другу плечо, то мы почувствуем, как нас много. Мы выживем, потому что мы — народ, мы — нация, а он — таракан. И каждый белорус уже вынес Лукашенко свой приговор. Я хочу сказать, что этим летом у нас есть шанс. У нас не то, что шанс, у нас 9 миллионов шансов.

Солидарность с белорусами уже давно вышла на международный уровень. Пикеты и массовые акции прошли в более чем 70-ти городах планеты.

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