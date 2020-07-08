Печатный станок уже включили 2 8.07.2020, 18:49

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Фото: tut.by

Ресурсов для повышения зарплат у «Саши 3%» нет.

Любое не подкрепленное ничем повышение зарплат разгоняет инфляцию, и в итоге на свою повышенную зарплату можно будет купить гораздо меньше, чем до ее повышения, пишет kp.by.

Экономист Вадим Иосуб прокомментировал «повышение» зарплат.

- Процентные показатели абсолютно безумные, и я не знаю, для чего их вводят. Человеку нужны деньги в кармане, а не подсчет с калькулятором этих процентов. Так что это обещание в стиле съездов КПСС, где рассказывали, сколько перевыполнили, и строили планы на пятилетку, - комментирует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Ресурсов для повышения зарплат сейчас нет. Зарплаты бюджетникам зависят от доходов бюджета, а в первом полугодии наши доходы очень сильно упали - внешняя торговля снизилась на 20%, закрылись целые отрасли. У кого сейчас можно отобрать деньги, чтобы дать их бюджетникам, тоже не очень понятно. Так что обещания о повышении зарплат сейчас - это обычный популизм: у нас любят наобещать, а потом списать все на мировой кризис. Сейчас все спишут на пандемию: у нас ее нет, но мир отгородился границами и не захотел с нами торговать. Лет 20 в стране обещают повысить зарплаты (особенно к политическим кампаниям), но бороться нужно не за рост зарплат, а за стабильный рост экономики. Когда в экономике есть проблемы, которые существуют десятилетиями и демонстративно не решаются, то повышение зарплат - не более чем фантазия. Интересными были выборы 2015 года, когда не было особых обещаний, а вот перед всеми предыдущими выборами зарплаты регулярно росли за счет печатного станка. И каждое такое повышение приводило к тому, что зарплаты выросли условно на 10%, а цены - на 12%. Это закономерный итог того, что зарплаты повышают не за счет доходов бюджета, а с помощью печатного станка.