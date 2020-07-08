БНФ требует от ЦИК отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты 13 8.07.2020, 19:07

11,930

Оснований для этого достаточно.

Старейшая белорусская оппозиционная партия БНФ подала в Центризбирком жалобу с требованием отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты, сообщила пресс-служба партии в среду.

"В качестве основания для отказа в регистрации БНФ приводит доказательства использования административного ресурса в пользу выдвижения Лукашенко кандидатом, использования его инициативной группой государственного финансирования и других материальных ресурсов, создание неравных условий и репрессии против других кандидатов в президенты на посту руководителя государства", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Мы видим, что нынешняя президентская кампания разворачивается по худшему сценарию. Силовым структурам развязали руки для политических репрессий, уголовное преследование противников власти, аресты и пытки становятся основным методом обуздания законного и справедливого возмущения граждан", - приводятся в сообщении слова руководителя партии БНФ Григория Костусева.

По его мнению, Лукашенко при этом "бесстыдно проводит свою избирательную кампанию, невзирая даже на минимальные ограничения, предусмотренные законом о выборах".

Как сообщалось, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Заседание Центризбиркома, на котором состоится регистрация кандидатов в президенты, ожидается 14 июля.