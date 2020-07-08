Белоруска эмоционального сыграла «Стены рухнут» на пианино

Белоруска эмоционального сыграла «Стены рухнут» на пианино1
- 8.07.2020, 18:57
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Видеофакт.
Посмотрите, как участница Флешмоба солидарности исполняет мелодию песни "Стены рухнут!" на пианино. Очень вдохновляет!
🥁 Сегодня в 19.00 мы снова все вместе выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи!" и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это ровно 2 минуты.
⏱ Напомните о флешмобе своим друзьям, родственникам, коллегам.