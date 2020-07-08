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Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах

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  • 8.07.2020, 19:02
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Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Фото: АР

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

Соединенные Штаты отзовут заявление о выходе из Всемирной организации здравоохранения в случае смены президента. Об этом 7 июля заявил в Twitter номинант на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден.

"Американцы ощущают себя в большей безопасности, когда Америка занята укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я вновь присоединю страну к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Президент Дональд Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса. 18 мая глава Белого дома поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

В ВОЗ отвергали обвинения. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом".

7 июля Трамп проинформировал Конгресс о том, что Штаты выходят из ВОЗ. Решение о выходе вступит в силу 6 июля 2021 года.


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