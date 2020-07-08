В Кении началась раздача 4G-интернета с помощью воздушных шаров 2 8.07.2020, 19:16

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фото: Loon

Технологию протестировали на 35 тысячах пользователей.

Компания Loon холдинга Alphabet запустила в Кении стратостаты для раздачи 4G-интернета. Как сообщает ВВС, проект анонсировали еще два года назад, но разрешение от властей страны было получено только сейчас.

Технологию уже протестировали на 35 тысячах пользователей. Сеть стратостатов охватит площадь около 50 тысяч квадратных километров.

Отмечается, что на высоте около 20 километров над Кенией будут постоянно присутствовать 35 воздушных шаров с солнечными панелями. Их запускают с территории США и перемещаются по стратосферным ветрам.

В июне скорость «нисходящего» потока данных составила 18,9 Мбит / с, «восходящего» — 4,74 Мбит / с, задержка — 19 миллисекунд. Также были проверены такие функции и сервисы, как WhatsApp, голосовые и видеозвонки, просмотр веб-страниц, ролики на YouTube, электронная почта.

В Loon признаются, что пандемия коронавируса заставила компанию работать над проектом еще быстрее, поскольку людей нужно было обеспечить доступом к средствам связи.