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Будьте смелее!

  • 8.07.2020, 19:45
  • 1,916
Будьте смелее!

Что пишут участники ежедневного Флешмоба солидарности.

"Каждый день. Без пауз. Музыка в центре Минска. Мы ждём соседей. Тех кто на кухне сидит. Мы точно знаем и слышим, что нас поддерживают аплодисментами. Но хотим, чтобы поддержали и музыкой. Будьте смелее", - пишут телеграм-каналу “Баста!” из Минска.

"Вот это вот ощущение, которое я испытываю, когда сосед сверху стучит вместе со мной, его невозможно передать. Я начинала совсем одна, стучала тапком по подоконнику, и если честно, было немного не по себе одной это делать.

Сейчас нас шестеро в доме, мы дружим уже лет десять, и ко мне как-то даже невзначай примкнули мои друзья. Я уверена, что придет время, когда на ушах будет стоять весь дом, а там и до тараканосмещения недалеко", - пишет читательница из Могилева.

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