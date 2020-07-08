Виктор Шендерович: Сегодняшнее «государство» в РФ – это стыдливый эвфемизм 2 Виктор Шендерович

8.07.2020, 20:54

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Виктор Шендерович

Государство давно сгнило изнутри и лежит в трухе.

Трудно придумать что-нибудь нагляднее для описания путинского времени, чем судьба двух Иванов – отца и сына Сафроновых, честных людей, журналистов, патриотов своей страны... Старший убит (исполнители инсценировали самоубийство), младший оклеветан и задержан по обвинению в государственной измене. Заказчики этих мерзостей обитают, с большой вероятностью, неподалеку друг от друга, в одних и тех же властных коридорах... Можно предполагать и близкие мотивы: месть или опаска разглашения собственных преступлений.

Вынужден повторить в сотый раз: сегодняшнее "государство" – это стыдливый эвфемизм. Государство давно сгнило изнутри и лежит в трухе. Мы в заложниках у воров и убийц, захвативших государственные инструменты. И если кого-то из нас еще не посадили или не убили, то только потому, что им это еще не показалось целесообразным.

На вопрос "что делать?" отвечаю со всем отчаянием: не знаю. Но вот чего точно не надо делать – так это уговаривать себя, что мерзкое время, в котором мы пытаемся жить, как-то само собой пройдет и рассеется, превратится во что-то более или менее терпимое... Не пройдет. Не рассеется. И будет только ужесточаться, по мере вымывания остатков народной эйфории...

Повторяю: у них просто нет другой повестки для нас, кроме силовой. Они проиграли все, кроме возможности лгать, воровать и наказывать тех, кто мешает им это делать. Они подрагивают в "сознанье беззаконья своего". Торопливое объявление Путина пожизненным правителем было игрой ва-банк и развязало им руки: назад дороги нет. А демонстративный жесткач, разумеется, поможет положить вниз лицом остатки общества. Этим они сразу и занялись.

Журналисты – те, кто ежедневно мешает им лгать и воровать, – в серьезной группе риска. Мы должны крепко взять это в голову и жить дальше в соответствии с этим ясным пониманием. А там уж персональный выбор каждого – бороться ли, ссучиваться, маргинализироваться, уезжать, учиться проходить между струйками... Никому не советчик.

Впрочем, один хороший совет прозвучал давно на одном из прошлых витков российского беспредела: главное – не теряйте отчаяния.

Виктор Шендерович, Facebook