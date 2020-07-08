«100 объектов за год»: Зеленский анонсировал «Большое строительство-2» 8.07.2020, 21:16

В Украине восстановят 100 культурных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году второй частью программы "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов по всей стране, передает zn.ua.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, трансляция которой велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

"В этом году мы начали программу "Большая стройка" и, кроме дорог, у нас 100 садов, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить (эти объекты - ред.), это - начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы - это 100 культурных объектов", - отметил Зеленский.

По его словам, такую поддержку прежде всего получат места, где есть историческое наследие, в том числе и Черновцы.