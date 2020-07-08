Выборы в Польше: Шансы Дуды и Тшаскового на победу – приблизительно равны 8.07.2020, 21:28

Рафал Тшасковский (слева) и Анджей Дуда

Фото: agencja gazeta

Опубликованы данные опроса.

Шансы кандидатов в президенты Польши Анджея Дуды и Рафала Тшаскового на победу во втором туре президентских выборов – приблизительно равны. Об этом свидетельствует опрос Института рыночных и общественных исследований (IBRiS), проведенный по заказу еженедельника Polityka, передает «Радио Польша».

По данным исследования, явка во втором туре голосования может быть даже выше, чем в первом – 65,4% (против 64,51%). Так 58,5% респондентов заявили, что «определенно» пойдут голосовать, еще 6,9% заявили, что «вероятно» проголосуют.

В настоящий момент ни Объединенные правые силы, ни «Гражданская коалиция» не могут быть уверены в победе своего кандидата. Опрос показал, что за действующего президента Анджея Дуду готовы проголосовать 48,7%, за Рафала Тшасковского – 47,8%, тогда как 3,5% еще не определились. С разницей в 0,9 процентных пункта и с учетом статистической ошибки, конечный результат выборов практически невозможно предсказать.

Чтобы укрепить свои шансы на победу, у кандидатов остается время до полуночи 10 июля, после чего начнется предвыборная тишина, которая продлится до 9 вечера дня голосования, то есть воскресенья, 12 июля.

В исследовании Института рыночных и общественных исследований, которое было проведено 4 июля, приняли участие 1100 поляков с правом голоса. Опрос проводился с использованием компьютерной системы телефонного опроса (CATI).