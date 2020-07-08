Светлана Тихановская: Сергей поднял уверенность белорусского народа в себе 8.07.2020, 21:36

Светлана Тихановская

Фото: «Белсат»

Мы можем что-то изменить.

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская поделилась мнением о рейтинге «Саши 3%».

- В этом году мы видим, что рейтинг Лукашенко снизился нереально и упал до 3 процентов? Почему так произошло?

- На это повлияло несколько факторов. Во-первых, появился Сергей. Он поднял уверенность белорусского народа в себе, что мы можем что-то изменить. Второе - это, конечно, коронавирус. Он очень сильно повлиял, потому что люди ожидали немного другое отношение к себе на фоне коронавируса, что государство будет как-то больше заботиться. Но у нас пандемию не объявили. Только силами врачей, самоотверженному труду мы как-то сдерживали ситуацию. Эти факторы наложились один на другой и это вылилось в такое недовольство, - сказала Светлана Тихановская в интервью YouTube-каналу «Штаб Навального».