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Штабу Бабарико и ОГП не дали разрешения на митинг по случаю «референдума»

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  • 8.07.2020, 23:28
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Штабу Бабарико и ОГП не дали разрешения на митинг по случаю «референдума»

Утверждается, что заявка оформлена ненадлежащим образом.

Мингорисполком отказал штабу Виктора Бабарико и ОГП в проведении встречи 12 июля, в ходе которой организаторы собирались обсудить конституционную реформу и проведение республиканского референдума.

В ответе из Мингорисполкома, который подписан заместителем председателя Артемом Цураном, говорится, что заявка не соответствует ст. 9-1 Закона «О массовых мероприятиях», кроме того, не заключены договоры с «Зеленстроем» и ГУВД Мингорисполкома.

Инициатором обращения выступил штаб Бабарико, заявку на проведение встречи по поводу референдума по возвращению Конституции 1994 года направила Объединенная гражданская партия.

«Одним словом, режим и чиновники, являющиеся его опорой, делают все (в том числе и нарушают свой же урезанный и кастрированный закон), лишь бы заставить нас молчать. Они боятся услышать голос людей. Но они его услышат, и он будет громче, чем они ожидают. Они считают себя хозяевами жизни и позволяют себе пренебрегать интересами тех, кому должны служить. Но люди в Беларуси уже не готовы терпеть эту наглость. Пришло время перемен, и народ заставит себя уважать», – предположил лидер ОГП Николай Козлов.


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