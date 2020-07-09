«Снимайте деньги с карточек, забирайте из банков и покупайте валюту» 26 9.07.2020, 7:37

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Давайте заканчивать финансировать таракана.

"Сегодня через инфокиоск пытался оплатить часть коммуналки. а аппарат отказался принимать купюры, как оказалось – новые, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Было это на почте, и работница мне объяснила, что есть такая проблема, новые купюры не все аппараты принимают.

Получается, что Лукашенко запустил станок, чтобы хоть как-то создать видимость зарплат, ведь денег у него нет совсем, и всё это провернули на скорую руку, даже не успели еще настроить оборудование.

Торопится парень, думает, что это поможет.

Поэтому всем советую поступить так, как я: снимайте деньги с карточек, забирайте из банков и покупайте валюту, пусть таракан удавится от безысходности, давайте заканчивать его финансировать".

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