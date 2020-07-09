Алесь Денисов: Хватит уже жить по принципу «моя хата с краю» 10 9.07.2020, 7:35

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Алесь Денисов

Фото: euroradio.fm

Только широкая народная активность может изменить ситуацию в стране.

В июле ряд деятелей белорусской культуры объявили акцию Культпротест. Актеры, музыканты, режиссеры, литераторы записали видеообращение с требованием освободить белорусских политзаключенных.

На днях группа «Naka» c лидерами групп «DZIECIUKI», «Петля пристрастия», «Разбітае сэрца пацана» и «Rostany» в рамках акции Культпротест записали песню на стихотворение Владимира Некляева про ОМОНовцев. Песня набрала довольно широкую популярность в Сети.

Лидер группы «DZIECIUKI» Алесь Денисов рассказал сайту Сharter97.org, почему он присоединился к Культпротесту и что музыканты хотели сказать песней «Вам».

- Меня пригласила спеть Анастасия Шпаковская из группы NAKA и таким образом я присоединился к акции. Всю жизнь я демонстрировал свою гражданскую позицию, свои политические взгляды, поэтому решил поучаствовать в этой инициативе.

Сама акция Культпротест важна, ведь никогда еще за эти годы не было столько творческих людей, интеллигенции, которая бы говорила о том, что в Беларуси происходят из ряда вон выходящие вещи.

Скажу откровенно, что я горжусь теми людьми, которые честно и смело высказываются. Особенно теми, кто работает в госструктурах, связанных с культурой. Они рискуют своей работой, карьерой и деньгами. В этом есть одна очень печальная вещь: власти могут уволить много талантливых творцов. От этого точно не выиграет наша культура…

- Песня «Вам» была адресована сотрудникам ОМОНа. Как вы думаете, получилось ли вам всем достучаться до совести этих людей?

- Монтажеры клипа сделали акцент на этих «титушках» и мелких силовиках. В этом клипе явно не хватает тех, кто отдает этим людям приказы, потому что они несут еще большую ответственность, чем бьющие людей на улицах.

Думаю, что песня «Вам» может достучаться как раз до тех единиц, которые еще способны задуматься, что они служат народу, а не диктатуре. В силовых структурах есть люди с совестью, но их не очень много, а что в головах большинства — я даже не знаю. Одни приказы, наверное.

Мне кажется, что эта песня — не обращение к милиции. Важно показать самим себе, что у нас есть совесть, что мы на стороне добра, о чем и говорится в стихотворении Некляева. В этом наша сила, на этих ценностях мы должны основываться и объединяться, почувствовать в этом свою силу. Можно сказать, что это моя вольная интерпретация клипа.

- Почему творческих людей так достал действующий режим?

- Я за всех не могу отвечать. Кому-то мало денег, у кого-то действительно проснулась совесть. В обществе сейчас действительно достаточно большой процент политизированных людей. Мне кажется, что белорусы, в том числе и творческие, начали задумываться, что ситуацию можно поменять и что именно народ — источник власти.

Возможно, раньше они об этом не задумывались, им не было интересно, не было личного недовольства. Возможно, повлияли такие вещи, как отношение властей к людям в условиях пандемии коронавируса. Могут быть даже не такие важные с политического взгляда причины, повлиявшие на то, что люди начали высказываться.

- Достаточно много музыкантов, которые играли на разных государственных праздниках, сегодня высказываются в поддержку перемен. Они искренни в своем желании?

- Все зависит от того, что ты сказал и что ты сделал. Я, кстати, не заметил, чтобы прямо так много представителей СМИ, музыкантов, художников, тесно связанных с государством, побежали высказываться. Понятно, что на самом верху будут молчать, а среди тех, кто на более низких должностях, есть люди с совестью. Думаю, остались среди них те, кто еще не высказался. Например, кто-нибудь с канала «Беларусь 5», кто всю жизнь занимался спортом и никогда не влезал в политику. Пока они молчат, потому что боятся потерять работу.

Посмотрим, что будет дальше, и как будет развиваться Культпротест. Также это будет зависеть от дальнейших действий властей. Будут новые массовые задержания или не зарегистрируют Тихановскую и Бабарико — тогда, возможно, пойдет следующая волна.

Я почти не верю, что на этих выборах что-то изменится. Важно, чтобы те люди, которые сейчас почувствовали, что они могут что-то изменить, не потеряли эту веру. Нужно широкое народное движение, только оно что-то решит у нас в стране. Будем надеяться на то, что еще больше представителей творческой интеллигенции оставят свой страх, откроют глаза другим на происходящее в стране. Они нужны этому движению, как воздух.

- На ваши концерты приходит много молодежи, вы ее хорошо понимаете. Скажите, почему сегодня молодые люди выходят на улицы?

- Современная молодежь чем-то похожа на мое поколение, где были люди из неформального движения, связанные в какой-то степени с музыкой, в хорошем смысле политизированные, им было не все равно, что происходит. Потом пришло поколение, которое отошло в свои «тусовки» и решило, что лучше создавать лучший мир в своих «резервациях», потому что они не могут ни на что повлиять. Сегодня молодежь видит, что от этой самоизоляции не становится лучше.

Мне хотелось бы верить, что новое поколение стало понимать и осознавать себя частью общества, что они могут что-то решать и менять не только в своих маленьких «тусовочках», а во всей стране. Хватит уже жить по принципу «моя хата с краю», ведь это глупость. Ты все равно полностью не спрячешься от того, что происходит в стране. Если вокруг все становится только хуже, то почему этот процесс обойдет стороной «резервации»?

- Большую роль в «перестройке» и падении коммунистических режимов в Европе сыграла именно музыка. Будет ли что-то похожее в нашей стране?

- Безусловно, ведь музыка — это самый популярный вид искусства, его не сравнишь с живописью или театром. Музыка более влиятельна. Возможно, не так сильно как в то время, но песни будут изменять людей, раскрывать глаза, вдохновлять. Музыка заставляет молодежь задуматься, критически искать ответы, причинно-следственные связи в том, что происходит вокруг.

- Насколько важно, чтобы сегодня люди искусства, лидеры мнений, брали на себя ответственность за то, что происходит в стране?

- Важно, чтобы было чувство единства, чести, доверия, умения понимать и прощать друг друга. Важно, чтобы люди разных политических, религиозных взглядов, социального положения, начали искать диалог для этого объединения на таких принципах. Ведь только широкая народная активность может изменить ситуацию в нашей стране.

Любой патриотизм и ответственность за страну начинается с таких маленьких связей. С чувства локтя своего ближнего, с желания объединяться и поддерживать друг друга.